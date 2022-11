Všetkým fanúšikom florbalu prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Majstrovstiev sveta. V druhom zápase skupinovej fázy na seba narazia Slovensko a Nórsko.





Slovenská reprezentácia sa na majstrovstvách sveta stretne v skupine A s Fínskom, Nórskom a Švajčiarskom. Prvé dva tímy v skupine si zaistia priamy postup a posledné dve priečky budú znamenať postup do osemfinále. Fíni patria k favoritom na celkový triumf a podľa papierových predpokladov by si mali prvé dve miesta rozdeliť so Švajčiarskom. Slovensko zas bude s Nórskom bojovať o tretiu priečku



Slováci svoj prvý zápas šampionátu prehrali proti Fínsku 1:8, zatiaľ čo Nóri remizovali so Švajčiarskom 4:4.