ONLINE: Šokujúci úvod. Slovensko prehráva s Maltou 0:2!

Greguš to skúsil z veľkej diaľky, lenže jeho ľavačka minula svätyňu futbalového trpaslíka, ktorý siaha len na svoju tretiu kvalifikačnú výhru vo svojej histórii.

Malta dáva gól! To je neskutočné! Hostia šokujú futbalový svet druhým zásahom! Akcia po ľavej strane, center na malé vápno a 19-ročný ALEXANDER SATARIANO urobil hlavou z Kuciaka štatistu...

Reakcia Slovenska mohla prísť okamžite, lenže Henry Bonello parádne čítal hru a včas vybehol z brány, aby chytil do rukavíc kolmicu po ľavej strane.

Malta dáva gól! Naši hráči stiahnutí do šestnástky, LUKE GAMBIN mal pred sebou veľa miesta. Krásne zatočená rana k pravej žrdi, Kuciak nemal nárok.

Pepe so šťastím vypichol loptu Hanckovi, pred ktorým sa už otváral priestor na osi ihriska.

Malťania sa nesnažia o vysoké napádanie. S prehľadom tak vieme vykombinovať z defenzívy, je to však pomalé.

Suslovov nákop iba dvihnutý do vzduchu, priamej koncovky na Bonella sme sa nedočkali.

Dávid Hancko úplne zbytočne odkopával loptu do prázdneho hľadiska. Rozhodca Lechner musí nášho krajného obrancu upokojovať.

Ofsajd Ďuriša. Veľmi rýchlo sme prepli ako z ofenzívy do defenzívy, tak aj naopak. Ukazujeme, že pri útokoch nechceme na nič čakať.

Martin Valjent mal podľa hostí hrať rukou, ale bolo to naozaj len nakopnuté z minimálnej vzdialenosti. Výsledkom je vhadzovanie pre Maltu.

Úvodné zostavy: Slovensko: Kuciak – Koscelník, Valjent, Škriniar, Hancko – Hrošovský – Suslov, Kucka (C), Greguš, Mak – Ďuriš. Náhradníci: Greif – Pauschek, Šatka, Hubočan, Holúbek, Hromada, Rusnák, Bero, Strelec, Boženík, Schranz. Malta: Bonello – Shaw, Pepe, S. Borg (C) – J. Mbong, Guillaumier, Teuma, Camenzuli – Gambin, P. Mbong – Satariano. Náhradníci: Calleja Cremona, Galea – Agius, Xuereb, Grech, S. Pisani, Corbalan, Kristensen, Z. Muscat, Montebello, Nwoko, Dimech. Rozhodca: Lechner – Heidenreich, Gutschi (všetci Rakúsko).

Výborná správa. Nemecké bundesligové kluby spätne uvoľnili slovenských hráčov pre reprezentačné potreby. Peter Pekarík a Ondrej Duda sa mali vrátiť po dueli s Cyprom do Nemecka, napokon ale pomôžu Slovensku proti Malte a Rusku. "Situácia je taká, že kluby Hertha Berlín a 1. FC Kolín uvoľnili Petra Pekaríka a Ondreja Dudu," reagovala pre TASR hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Monika Jurigová. Situácia ohľadom Lászla Bénesa nie je známa.

