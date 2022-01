ONLINE: Petra Vlhová dnes ide slalom v Kranjskej Gore (2. kolo)

Petra Vlhová má po prvom kole veľkú šancu na triumf. Slovenka je síce druhá, no manko 8 stotín sekundy na prvú Wendy Holdenerovú nie je hrozivé. Tretia Mikaela Shiffrinová rovnako nepovedala posledné slovo pri boji o víťazstvo, na Švajčiarku stráca 25 stotín. Štvrtá Lena Dürrová z Nemecka by mohla zabojovať o pódium, piata Rakúšanka Katharina Liensbergerová už skôr nie. Martina Dubovská prvé kolo nezvládla a vypadla, Elese Sommerová skončila hlboko v poli porazených.

