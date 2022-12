ONLINE: Petra Vlhová dnes (1. kolo, obrovský slalom, Sestriere)

1.Lara Gutová-Behramiová (SUI) 100 b2.Marta Bassinová (ITA) 80 b3.Sara Hectorová (SWE) 60 b5.Katharina Liensbergerová (AUT) 45 b6.Ragnhild Mowinckelová (NOR) 40 b7.Tessa Worleyová (FRA) 36 b8.Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) 32 b9.Federica Brignoneová (ITA) 29 b10.Thea Louise Stjernesundová (NOR) 26 b

Všetkým fanúšikom alpského lyžovania prajem pekné sobotné dopoludnie. Program ženského lyžovania sa presunul do talianskeho strediska v Sestriere, kde sa uskutoční obrovský slalom, ktorý je na programe dnes a v nedeľu uvidíme klasický slalom.

V tomto on-line prenose vám prinesieme to najdôležitejšie z 1. kola obrovského slalomu.



Koncom novembra sa uskutočnil prvý "obrák" tejto sezóny v Killingtone, ktorý ovládla Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Za ňou ako druhá skončila Marta Bassinová, ktorá zaostala len o 7 stotín sekundy. Tretia v poradí skončila Sara Hectorová. Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová dokončila tento obrovský slalom na štvrtom mieste. Do dnešného závodu odštartuje naša reprezentantka so štartovným číslom 6.