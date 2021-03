Lepšia bola iba Shiffrinová. Vlhová môže znížiť stratu na Gutovú-Behramiovú

Napätá do posledných chvíľ bude aj Vanessa Kasperová, ktorá je dvadsiata piata. To by mohlo vypáliť na druhé kolo.

Skvelá Simone Wildová! Švajčiarka s vysokým štartovým číslom preniká do druhej desiatky a predstaví sa v druhom kole so stratou 2,07 sekundy na Shiffrinovú. Aktuálne to stačí na 18. priečku.

