ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 14. etapa LIVE

Nejtěžší stoupání právě začíná a George Bennett, ačkoliv za to nyní bere, prostě nedokáže vyšťourat nějaké zbytky sil. Ale uvidíme, to nejtěžší je před námi.

Posledních deset kilometrů je zde. Zatímco peloton stoupá do převýšení 6%, vedoucí závodníci mají o dvě procenta více. Ale to se brzy srovná.

Na čele vláčku s náskokem 6:22 minuty jede stále Novozélanďan George Bennett, jenž by se dnes mohl posunout do první patnáctky. Čelo pelotonu kontroluje Astana.

Šestapadesátý muž průběžného pořadí Tony Gallopin měl nějaký technický problém, ale vše by mělo být v pořádku. Mezitím Astana zřejmě vzdala souboj o etapový triumf (uprchlíci mají náskok šesti minut) a mezi nimi se rozhodne o vítězovi na Monte Zoncolanu. To ale samozřejmě neznamená, že Astana nebude chtít vytvořit Alexandru Vlasovovi co nejlepší podmínky pro stažení ztráty 45 sekund na lídra Egana Bernala.

The Monte Zoncolan, a temple of cycling history ???? Il Monte Zoncolan, un tempio della storia del ciclismo ???? #Giro pic.twitter.com/rB8cgRop0b

Na Arta Terme bude k dispozici šest bodů do sprinterské soutěže (3, 2, 1) a dále 15 bodů do soutěže bojovníků (5, 4, 3, 2, 1).

Přesně osm kilometrů mají cyklisté do Arta Torme. Etapa přichází do své hlavní části a lídři na čele mají náskok 5:58 minuty. Ten je nyní směrodatný, protože uprchlíci i peloton jedou prakticky po rovině.

Skupina s Bernalem a Vlasovem má na peloton náskok něco kolem dvaceti sekund. To by neměl být pro INEOS Grenadiers žádný problém na zlikvidování.

Přece jen, pokud by Bauke Mollema získal etapové vítězství a zapsal 40 bodů na Monte Zoncolanu, jeho ztráta v pořadí vrchařské soutěže na průběžného lídra Geoffreye Boucharda by byla jen 12 bodů, což je samozřejmě hratelné!

Bauke Mollema bere na vrcholu stoupání druhé kategorie osmnáct bodů a to je ve hře ještě čtyřicet bodů na Monte Zoncolanu. Celkem dnes sebral již jednadvacet bodíků do vrchařské soutěže.

Úvodních jedenáct jezdů má před sebou ještě dva kilometry, než najedou do stoupání druhé kategorie na Forcella Di Monte Rest. To má celkově 10,5 kilometrů s převýšením 620 metrů a průměrným sklonem 5,9%. Největší sklon, který má 12%, přijde na řadu mezi druhým a třetím kilometrem.

Slovinec Jan Tratnig z týmu Bahrain Victorious získal do bodovací soutěže dalších 12 bodů, ovšem znamená to pouze, že se posouvá z průběžného 62. místa v pořadí fialového trikotu na pozici třicátou. Peťo Sagan může být naprosto v klidu. Tratnig zároveň získává pět bodů do Combativity Classification a v tomto ohledu jde ze 70. pozice na dělené třicáté místo.

Kamera a přenosové vozy se opět věnují Novozélanďanovi George Bennettovi, který klidně mohl útočit na celkové pořadí. Bohužel nepříznivé podmínky a smůla ho ze začátku Gira připravili o lepší než o současnou 23. pozici. Třeba se dnes vyšplhá průběžným pořadím o něco vzhůru, jelikož pokud by dojel do cíle s náskokem kolem sedmi a půl minuty, posunul by se na umístění kolem dvanácté pozice.

Cyklisté mají za sebou 77 kilometrů. Náskok Bennetta, Mollemy a spol. na čele závodu je 7:25 minuty. Připomeňme, že vedle vrchařských prémií a sprinterských prémií dnes mohou cyklisti samozřejmě získat body do soutěže o největšího "bojovníka" celého Gira, do které lze dneska získat až 18 bodů. Tuto soutěž aktuálně vede Simon Pellaud, Švýcar z týmu Androni Giocattoli-Sidermec (33 bodů).

Do cíle aktuálně zbývá 160 kilometrů a cyklisti se blíží k vrchařské prémii čtvrté kategorie. Smutnou zprávou je, že Nicolas Edet z Cofidisu doplatil na pád odstoupením a je tak třiadvacátý cyklista letošního Gira, který nedojede do cíle. Přejeme pevné zdraví a brzké uzdravení!

Lawrence Naesen, který je v průběžném pořadí na 116. místě, nakonec pokračuje. O jezdce týmu AG2R Citroën se ještě zajímá jeho doprodovný vůz. Horší je to asi s Nicolasem Edetem. Třiatřicetiletý zkušený cyklista Cofidisu se drží za levý loket a nevypadá to s ním dobře.

From Cittadella with love. Da Cittadella con amore. #Giro pic.twitter.com/XUNXoiKOCq

14. etapa: Začátek sobotní etapy je ve městě Cittadella, malebného město v roce založení 1220, jenž loni oslavilo 800 let své existence. Na 76,5 kilometru přijde poměrně lehké stoupání čtvrté kategorie, na 120,5 km čeká cyklisty sprinterská prémie. Poté už začne to hlavní. Na kilometru 146,9 vyšplhají jezdci na stoupání Forcella di Montere Rest, jenž má 10,5 kilometrů s průměrným sklonem 5,9% (maximální sklon je 12% mezi druhým a třetím kilometrem). Závěr je pak opravdu ikonický. Již uvedený Monte Zoncolan, který si rozebereme v následujícím příspěvku.

???? Giro d'Italia 2021 – Stage 1⃣3⃣ Maglia Rosa @EnelGroupIT ???? @Eganbernal 53"11'42" 2⃣ @ale_vlasov +45" 3⃣ @CarusoDamiano +1'12" ???? The full official rankings ???? https://t.co/iaDu5jSLlH #Giro pic.twitter.com/kxgFdw0TaJ

???? Giro d'Italia 2021 – Stage 1⃣3⃣ Maglia Azzurra @BancaMediolanum ???? @geoffbouche 96 pt 2⃣ @Eganbernal 48 pt 3⃣ @Bondteke 24 pt ???? The full official rankings ???? https://t.co/iaDu5jSLlH #Giro pic.twitter.com/TkNG2AOGbS

???? Giro d'Italia 2021 – Stage 1⃣3⃣ Maglia Bianca @intimissimi Uomo ???? @Eganbernal 53"11'42" 2⃣ @ale_vlasov +45" 3⃣ @EvenepoelRemco +2'22" ???? The full official rankings ???? https://t.co/iaDu5jSLlH #Giro pic.twitter.com/rDnXCcC1v8