Inter so Škriniarom chyboval a Ronaldo trestal. Juventus je krok od finále

To už je ode mne pro tuto chvíli vše. Tímto Vám děkuji za pozornost a nejen u italského fotbalu zase někdy na počtenou.

Držení míče: 49 % : 51 %.

Střely na branku: 5:5. Střely mimo: 4:2. Rohy: 4:2. Ofsajdy: 2:1. Fauly: 17:13.

Úvodní utkání semifinále italského poháru tedy vyznělo pro Juventus, který v zápase udělal jedinou chybu, kvůli které šel Inter brzy do vedení. Stará dáma se však z inkasované branky rychle oklepala a velmi rychle otočila průběh zápasu díky Ronaldovi, který tedy vstřelil další dva góly. Ve druhém poločase už domácí marně dobývali branku soupeře a tak si do druhého zápasu semifinále odnáší jednobrankovou ztrátu. Juventus má navíc výhodu dvou gólů ve venkovním prostředí.

90+5 Konec zápasu.

Žlutou kartu dostává Morata (Juventus FC).

Dnes je to zápas plný žlutých karet. Sánchez ihned po svém skluzu signalizoval, že to faul v žádném případě nebyl, hlavní sudí je však opačného názoru a navrch přidává kartu žluté barvy.

Nastavují se čtyři minuty.

Střídání v týmu Juventus FC: ze hřiště odchází Kulusevski, přichází Chiesa.

Střídání v týmu Juventus FC: ze hřiště odchází McKennie, přichází Chiellini.

89 Barella padá na hranici pokutového území a vyžaduje si pokutový kop, také on ale spadl zejména s vlastním přičiněním, takže se faul nepíská ani tentokrát.

Arthur při skluzu Darmiana lehce nafilmovat pád, tedy takhle to alespoň viděl rozhodčí a ukazuje mu tak žlutou kartu.

Střídání v týmu Inter Milán: ze hřiště odchází Brozović, přichází Sensi.

Střídání v týmu Inter Milán: ze hřiště odchází Bastoni, přichází Pinamonti.

85 Perišić se nakonec z levé strany dostal k nadějnému centru, který však šikovně zablokoval jeden z obránců Juventusu, jenž srazil míč na roh.

84 Domácí nakonec po opravdu dlouhé době vybojovali míč, ale se založením nebezpečného útoku to mají pořád hodně složité. Nějakou dobu si tak také přihrávají na vlastní polovině.

83 Stará dáma už má docela dlouho míč v moci a jeho ztrátu samozřejmě vůbec neriskuje. Interu navíc dochází trpělivost při napadání, přestává ho to bavit.

82 Danilo využívá své relativní čerstvosti, v klidu tak dobíhá dlouhou přihrávku a následně zahajuje kombinaci, jejíž jediným cílem je zisk co nejvíce času.

81 Eriksen točil centr směrem k bráně, ale ve velmi hustém prostoru našel jen hlavu jednoho z obránců, které samozřejmě okamžitě poslala míč z nebezpečné zóny.

80 Cuadrado získal míč na úkor Bastoniho, k němu si ale nakonec pomohl za cenu nedovoleného zákroku, takže má Inter výhodu nadějné standardní situace.

79 Inter se stále nemůže pevně usadit na útočné polovině. Vepředu se vždy dostane jen k nepřesnému centru, po kterém může Buffon spoustu času získat rozehrávkou.

Střídání v týmu Juventus FC: ze hřiště odchází Bentancur, přichází Arthur.

Střídání v týmu Juventus FC: ze hřiště odchází Ronaldo, přichází Morata.

76 Opět z toho ale nic nebylo, protože Juventus si velmi dobře střeží své vápno a veškeré míče odtud posílá okamžitě pryč.

75 Buffon svým nákopem žádného spoluhráče nenašel, Milán tak může začínat další útočné snažení ze své poloviny.

74 Inter začíná být kvůli nedostatku času docela nervózní. Na pravé straně tak Darmian selhal při zpracování vzdušného pasu a hosté budou moci vhazovat.

Střídání v týmu Inter Milán: ze hřiště odchází Vidal, přichází Eriksen.

72 Sandro dobře vystihl přízemní pas Darmiana, který tak alespoň získal autové vhazování.

71 Cuadrado dobře vystihl přihrávku soupeře a následně uvolnil na levé straně Kulusevskiho, který se zkoušel sám dostat do zakončení pomocí kliček, ale dva protihráči ho k němu nepustili.

70 Buffon v naprostém klidu a pohodě zachytil docela špatný centr od rohového praporku a s následnou rozehrávkou vůbec nespěchá. Do konce zápasu už tak zbývá jen dvacet minut.

Střídání v týmu Juventus FC: ze hřiště odchází Bernardeschi, přichází Danilo.

69 Cuadradovi už určitě musí docházet síly, ještě když přes jeho stranu útočí čerstvý Perišić. Obranu však opět zvládl, i když jen za cenu rohu.

68 Kulusevski si v dnešním utkání příliš nezahrál, nyní byl navíc dalším hraničním zákrokem poslán k zemi, avšak tentokrát to nedovolený zákrok nakonec nebyl.

67 Inter se po delší době usazuje u šestnáctky protivníka, ale marně hledá cestu do ní. Cuadrado nyní v klidu koupil další čas odkopem do autu.

Střídání v týmu Inter Milán: ze hřiště odchází Young, přichází Perišić.

65 Martínezovi už dochází trpělivost s rozehrávkou soupeře, při forčekinku je tak pořád aktivnější. Protihráče s míčem tak dostal až před bránu, kde ale balón nezískal.

64 Juventus už pomalu začíná hrát na čas, přece jen jednobrankové vítězství na venkovním trávníku by bylo extrémně cenné. S rozehrávkou tak vůbec nespěchá.

62 Young je pořád velmi aktivní směrem dopředu, tentokrát byl ale přichycen v ofsajdovém postavení, takže se bude muset soustředit i na bránění.

61 Young sice dokázal nadvakrát hlavičkovat dlouhý nákop, ale míč ke spoluhráči nakonec nedostal. Cuadrado tak opět splnil svou roli v obraně.

59 Kulusevski velmi dobře zvládl souboj s dvěma protihráči, protože od nich poslal míč do zámezí, čímž tedy po delší době uklidnil hru.

58 Milán je nyní hodně aktivní, zejména pak Sánchez, který se dostal do další palebné pozice, ale i tentokrát byla jeho rána sražena na roh.

57

Hosté totálně selhali při rozehrávce, což mohl okamžitě potrestat Sánchez, kterého ale na brankové čáře vychytal Demiral!

55

Juventus po šikovné rozehrávce útočí do rozhozené obrany soupeře. Nakonec z toho vytěžil zakončení Bernardeschi, jehož pokus vyrazil brankář Interu jen těsně vedle tyče!

54 Inter ve druhém poločase zcela přebral otěže hry a rozhodně má na vyrovnání. Nyní ale při pokusu o rozehrávku daroval soupeři aut.

53 Pořád je na vidění jeden faul za druhým, tentokrát se ho dopustil Young, který by měl být obzvlášť opatrný, protože už má na kontě žlutou kartu.

51 Juventus se po delší době vydal dopředu a také si vybojoval standardní situaci. Následný centr hlavičkoval Demiral, ale ten obloučkem mířil jen do rukavic Handanoviče.

50 Sánchez rozehrál roh na nejbližšího spoluhráče a chtěl centrovat až po jeho vrácení, avšak trefil se jen do prvního obránce, který srazil míč do autu.

49 Domácí centr nevypadal vůbec špatně, protože následoval dalekonosný pokus Young, ale ten byl příliš pomalý, takže Buffon stačil zareagovat.

Barella nabral velice slušnou rychlost a přes pravou stranu tak chtěl bleskově postupovat, avšak velmi tvrdou stopku mu vystavil de Ligt, který ho nedovoleným zákrokem poslal až na záda a také tedy musí hrát se žlutou kartou.

47 Nakonec se domácí přece jen prokombinovali dopředu, kde přišel další nadějný pas na Sáncheze, který si ho však tentokrát nedokázal zpracovat.

46 Výkop tentokrát patří Interu, který se stahuje na svou polovinu, ale tam je okamžitě velmi aktivně napadán a má tak nemalé problémy.

46 Začal druhý poločas.

Máme za sebou první poločas plný zvratů a napínavých momentů. Hraje se ve velmi vysokém a tvrdém tempu, na vidění už byly tři branky a pět žlutých karet. Jednoznačně aktivnější je rozhodně Juventus, který ale kvůli jedné chybě musel dohánět jednobrankové manko. To však zvládl celkem bez problémů zásluhou Cristiana Ronalda, který proměnil pokutový kop a vzápětí se postaral i o druhý gól svého týmu, a to když potrestal chybu Handanoviče. Stará dáma má tak pořád jednoznačně navrch, takže v prvním zápase semifinále má velmi dobře nakročeno k vítězství.

Druhý poločas začne přibližně ve 21:51.

45+3 První poločas skončil.

Ronaldo se ještě v samotném závěru nastavení dostal do dobré střelecké pozice, ale centr Cuadrada nebyl úplně přesný, takže to měl portugalský hráč hodně těžké. Nakonec navíc trefil míč rukou, za což také vidí žlutý kartónek.

Nastavuje se jedna minuta.

45 Vidal se při hlavičkovém souboji nepříjemně střetl s Rabiotem, hůře to odnesl právě domácí hráč, na kterém to naštěstí nenechalo žádné následky.

43 Domácí gólman s rozehrávkou vůbec nespěchá, navíc moc nemá komu přihrát. Nakonec přece jen předal míč nejbližšímu spoluhráči, který mu ho ale pod tlakem napadajících protihráčů raději vrátil.

42 První poločas už se dohrává s obou stran. Inter s rozehrávkou nikam nespěchá, avšak zase vyrobil chybu, kterou musel řešit zákrokem až Handanovič.

40 Darmian na rozdíl od Vidala žlutou kartu vidět nechtěl, při souboji s Ronaldem šel tak výhradně do míče, který nakonec odkopl mimo hrací plochu.

39 Kulusevski si prudkou přihrávkou nezpracoval zrovna ideálně, i přesto se však dostal přes dva protihráče, ale Cuadrado po jeho přihrávce už nedokázal odcentrovat.

Vidal je samozřejmě z průběhu utkání frustrovaný, když tedy viděl příležitost k zásahu Ronalda, samozřejmě ji využil. Jeho skluz ale byl odměněn jen žlutou kartou.

37 Nyní už hosté první půli budou chtít dohrávat v klidu, když ale vidí příležitost k útoku, tak se do ofenzivy vrhnou. Další útočné snažení ale zatím nezakončili.

35

Juventus právě vstřelil branku!

Stará dáma jde díky obrovské chybě domácí defenzivy do vedení! Handanovič vybíhal proti nákopu, přitom si ale vůbec nerozuměl s Bastonim, který míč vzal kousek před ním a chtěl ho odkopnout. Výborné napadání ale ukázal CRISTIANO RONALDO, který mu míč bleskově sebral a z nemalého úhlu ho následně dostal do prázdné klece.

34 Milán v posledních minutách překlápí aktivitu na svou stranu, protože má mnohem častěji míč v držení. Nyní tak dokonce mohl kombinovat u šestnáctky soupeře, ale tam míč moc dlouho neudržel.

33 Domácí rozehráli první standardku až nyní a rozhodně to nevypadalo vůbec špatně, protože se k hlavičce dostal Škriniar, ale ten nezakončil mezi tři tyče.

Darmian dostal velmi slibný nákop do běhu a už se mohl pokoušet o centr, Sandro ho tak raději poslal k zemi, takže zabránil nebezpečné akci, ale za cenu žluté karty.

30 V prvních třiceti minutách hry byl jednoznačně lepší Juventus, který už stáhl jednobrankové manko. Nyní už může usilovat o vedení.

29 Inter si se ztrátou vedení neláme hlavu a okamžitě hledá cestu k dalšímu gólu. Sánchez však dlouhý nákop nedokázal zachytit.

28 Cuadrado už opět skončil na trávníku v pokutovém území. Tentokrát to ale faul rozhodně nebyl a tak bude rozehrávat domácí gólman.

26

Juventus právě vstřelil branku!

Máme velmi rychle srovnáno a začínáme od nuly! Penalty se nemohl ujmout nikdo jiný než CRISTIANO RONALDO, který se s tím vůbec nepáral. Míč napálil velice tvrdě přímo pod horní tyč, takže Handanovič nemohl vůbec nic dělat.

25

Nakonec to bude pokutový kop! Young v pokutovém území poslal k zemi Cuadrada nedovoleným způsobem, za což vidí žlutou kartu. Nutno ale zmínit, že to byl úplně zbytečný zákrok.

Penalta pro Juventus!

Nyní už ale přišel centr, který zkoušel zachytit Cuadrado, který ale skončil na trávníku. Následně se strhla pořádná mela, která se obejde bez karetného trestu. Nakonec se ale hlavní rozhodčí přece jen půjde podívat na video!

23 Juventus už má 60% držení míče, ale vůbec k ničemu mu to nepomáhá. V pokutovém území Interu se vlastně vůbec nehrálo, Handanovič tak pořád může být v klidu.

22 Ronaldo už se chtěl pokusit o centr, nakonec mu ale cestu zkřížili dva protihráči, proti kterým jen tak tak udržel míč pod kontrolou.

21 Inter výborně zahušťuje prostor před pokutovým území, Stará dáma tak marně hledá cestu k nějakému zakončení a nakonec se musí stáhnout až ke svému brankáři.

20 Hosté velmi aktivně napadali při autu soupeře, Bentancur to ale s důrazem přehnal, protože fauloval Vidala.

19 Milán už přece jen začíná mít problémy při bránění, avšak tentokrát to na levé straně výborně zvládl Young, který sám sobě získal aut.

18 Juventus má výhodu první standardní situace, kterou vybojoval Ronaldo, jenž si vynutil faul. Do šestnáctky pak poslal centr až Cuadrado, ale hned první protihráč poslal míč mimo pokutové území.

17 Kulusevski si tělem šikovně držel Brozoviće daleko od balónu, ten situaci nezvládl a dopustil se tak nedovoleného zákroku.

16 McKennie na levé straně s míčem nic nevymyslel, nakonec ho při souboji poslal za postranní čáru, takže může vhazovat Darmian.

Demiral totálně zaostával při souboji se Sánchezem, prohrát ho ale nechtěl, takže šel do skluzu, který mu vyšel, takže to byl samozřejmě faul a také žlutá karta.

13 Martínez u dlouhého nákopu nemohl být první, Demirala alespoň dostal pod tlak, který tak nerozehrál zrovna přesně.

12 Stará dáma se z inkasované branky pořád vzpamatovává, směrem dopředu je tak ještě opatrnější. Na vyrovnání má ale pořád spoustu času.

11 Cuadrado se při bránění své pravé strany pomohl nedovoleným zákrokem, Milán tak začíná být aktivnější, protože opět může útočit.

9

Inter Milán právě vstřelil branku!

Hosté sice kontrovali hru, ale nakonec inkasují jako první a navíc ještě v prvních deseti minutách! Inter po zisku míče rozjel rychlou útočnou akci po pravé straně, kterou vedl Barella. Ten následně poslal velmi dobrý míč do pokutového území na LAUTARA MARTÍNEZE, který v těžké pozici sice pálil doprostřed, ale vypálil tak tvrdě, že Buffon neudržel míč před brankovou čárou.

8 Martínez jako první začal aktivně napadat, rozehrávku soupeře dokonce zkoušel narušit v rohu hřiště, ale tam srazil balón jen mimo hrací plochu.

7 Juventus má pořád navrch a míč má mnohem častěji v moci. Stále se ale spíše rozehrává, takže se toho moc neděje.

6 Kulusevski se pokoušel o individuální akci, míč mu ale nakonec utekl z kopačky a skončil tak u protihráče, který okamžitě uklidňuje hru.

5 Kulusevski na levé straně šestnáctky sice pěkně uvolnil Bernardeschiho, který ale s centrem dlouho váhal, takže nakonec nikoho nenašel. V konečném součtu je to ale jedno, protože celé akci předcházel ofsajd.

4 Handanovič si poprvé kopne do míče. Nakonec přihrává na levou stranu, odkud Young poslal nadějný nákop dopředu, který ale lapil Buffon.

3 Nakonec se Stará dáma přece jen přesunula na útočnou polovinu, kde ale nic nevymyslela, protože Rabiot nakonec srazil míč mimo hrací plochu.

2 Domácí útočníci se každým okamžikem vysouvající výše, ale s aktivním napadáním zatím nezačali. Stál se tak hraje v naprostém klidu.

1 Úvodní výkop patří Juventusu, který se v klidu rozehřívá kombinací na vlastní polovině.

1 Utkání právě začalo.

Úvodní sestavy:



Inter Milán: Handanovič (C) – Škriniar, de Vrij, Bastoni – Darmian, Barella, Brozović, Vidal, Young – Martínez, Sánchez.

Náhradníci: Padelli, Radu – Perišić, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Gagliardini, Eriksen, Pinamonti, D'Ambrosio, Vecino.



Juventus FC: Buffon (C) – Cuadrado, de Ligt, Demiral, Sandro – Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, McKennie – Kulusevski, Ronaldo.

Náhradníci: Pinsoglio, Szczęsny – Danilo, Bonucci, Chiesa, Fagioli, Drăgușin, Arthur, Frabotta, Peeters, Chiellini, Morata.



Rozhodčí: Calvarese – Carbone, Peretti.

Juventus FC

Juventus ovládl Serii A v uplynulých devíti letech, ale na jeho jubilejní desátý triumf po sobě to nevypadá. V tabulce je totiž až na čtvrtém místě a na první AC Milán dokonce ztrácí už sedm bodů. Stará dáma má alespoň v poslední době slušnou formu, protože vyhrála čtyři zápasy po sobě. V rámci poháru zcela bez problémů porazila Neapol a Spal, v lize si zase vyšlápla na Bolognu a Sampdorii. Dnešní hosté navíc v těchto čtyřech duelech nedostali ani branku, takže tuto výbornou sérii se dnes určitě pokusí ještě prodloužit. Bude to pro ně ale hodně složité, protože Inter je tým, který je naposledy porazil.



Poslední tři utkání

Sampdoria vs. Juventus – 0:2

Juventus vs. Spal – 4:0

Juventus vs. Bologna – 2:0

Inter Milán

Inter má v této sezoně výbornou formu, protože v Serii A zatím prohrál jen dvě utkání, avšak stejně to nestačí na první místo, které s dvoubodovým náskokem obsadil AC Milán. Milánské derby ale ve čtvrtfinále poháru zvládl lépe právě Inter, který ve druhém poločase předvedl obrat z 0:1 na 2:1, přičemž druhou branku vsítil až v sedmé minutě nastavení. Na tuto výhru dnešní domácí navázali čtyřgólovou kanonádou nad Beneventem, takže v jejich kabině určitě musí být dobrá nálada. Určitě tak dnes mohou porazit i úřadujícího italského mistra.



Poslední tři utkání

Inter vs. Benevento – 4:0

Inter vs. AC Milán – 2:1

Udinese vs. Inter – 0:0

Zdravím všechny fanoušky italského fotbalu! Dnes nás čeká již první semifinále Coppa Italia, kde budeme svědky velice zajímavého souboje. O postup se totiž porve Inter s Juventusem. Tímto jste k utkání srdečně zváni a přeji příjemnou počtenou.