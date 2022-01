Duda dal špeciálny gól, bolo to proti bývalému klubu. Tešia ho dôležité body

BERLÍN. Aj vďaka gólu slovenského reprezentanta Ondreja Dudu vstúpili futbalisti bundesligového 1. FC Kolín do roku 2022 víťazne.

"Bolo pre nás veľmi dôležité, že sme po zimnej prestávke získali hneď tri body. Možno to nebol náš najlepší zápas, ale nakoniec sme to zvládli. Na súpera sa vždy dobre pripravíme, vedeli sme, že obrana Herthy často vysoko bráni, a využili sme to.

Teraz hráme najbližšie proti Bayernu. Budeme to mať ešte ťažšie, aj keď vieme, že oni prvý zápas po prestávke prehrali," citoval Dudu oficiálny web klubu. Za domácich nastúpil pravý obranca Peter Pekarík.