Rehák-Štefečeková a Jány si užívajú voľno, sezónu rozbehnú v januári

"Ja mám už od septembra 2022 pokoj. Mám teraz strelecké voľno, ak to tak môžem nazvať, potrvá až do konca januára," uviedla Rehák-Štefečeková.

Po viac ako mesačnom oddychu sa vráti späť do súťaží, pre TASR načrtla svoj program: "Začína nám SP v januári, prvé dva však vypúšťame, konkrétne Egypt a Maroko.

S tréningami začneme skôr, na konci januára je potom Španielsko, vo februári Katar - aj s pretekmi.

V marci sú sústredenia, musíme ešte nájsť miesto. Potom príde olympijská kvalifikácia v Katare, na konci apríla MS v Taliansku, SP v Taliansku a v rovnakej krajine aj sústredenie."

Jány: Chceme si to rozumne nastaviť

Na olympiádu do Paríža má Slovensko zatiaľ trinásť istých miesteniek, Jány ju získal v marci v Talline po titule európskeho vicemajstra vo vzduchovej puške 10 m.

"Odvtedy je sezóna pokojnejšia a voľnejšia," povedal Jány a tiež načrtol svoj program: "Chceli by sme ísť všetky vrcholné podujatia, ale rozumne. SP začína už v januári v Egypte, ale tam je ešte zima a tak budeme strieľať len vzduchovku v hale, malorážku vynecháme.

Takže chceme to rozumne nastaviť. No preteky SP chceme absolvovať všetky, budú tri. Stihneme aj dvoje ME, takže to je asi všetko čo sa týka prípravy na súťažiach."