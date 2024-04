Slovensku sa v Paríži črtá najmenšia výprava. Môže byť úspešná, verí Tóth

Pripomínať má nadchádzajúci najväčší športový sviatok, do hier XXXIII. olympiády v Paríži zostáva už iba zhruba 100 dní.

Na olympiáde v Tokiu štartovalo 41 slovenských športovcov, aktuálne má miestenku na meno 14. Črtá sa tak najmenšia slovenská výprava pod piatimi kruhmi.

"Žiaľ, to je realita. Svetová konkurencia je obrovská a je stále ťažšie dostať sa na olympiádu. Navyše prichádzajú nové športy a objem športovcov sa už nezvyšuje. Dostať sa na olympiádu je objektívne náročnejšie ako v minulosti a tým pádom je logické, že to číslo je trochu nižšie.

To však neznamená, že na olympiáde nebudeme mať želiezka v ohni. Asi budeme mať najmenšiu výpravu v histórii, no neznamená to, že nebude úspešná," uviedol Tóth pre TASR.