Khabib a odkaz pre UFC: Ak sa nebudú k bojovníkom správať dobre, Eagle FC je tu

Khabib sa v plánoch konkurovať svetovým ligám MMA nehodlá obmedzovať. Veď len v poslednej dobe pribudli na súpiske Eagle FC mená ako Kevin Lee, Diego Sanchez, Tyron Spoong či Ray Borg.

33-ročný Khabib však neostáva iba pri podpisovaní bojovníkov. Eagle FC plánuje vytvoriť nové váhové kategórie, ktoré by mali odpoveďou na problémy niektorých bojovníkov s rapídnym predzápasovým chudnutím v MMA.

„Rozumiem tejto hre. Bol som dvanásť rokov profesionálnym bojovníkom. Od mnohých som počul potrebu vytvoriť ďalšie váhové kategórie ako napríklad do 74 a 79 kilogramov. Prečo by som to nemohol urobiť v Eagle FC? Poďme vytvorit históriu,“ uviedol.