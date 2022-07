Vémola: V tejto váhe chcem obhajovať iba proti Véghovi alebo Puetzovi

PRAHA. Doručil to, čo sľúbil. Hoci titulovému zápasu na pražskej Štvanici predchádzala divoká slovná prestrelka medzi Srbom Aleksandarom Ilićom a Karlosom Vémolom, zápas bol jednostrannou záležitosťou.

Najznámejší český bojovník zmiešaných bojových umení vstupoval do hlavného zápasu galavečera Oktagon 34 na tróne za sprievodu piesne Karla Gotta.

patrí do profesionálneho MMA

Samotný bojovník sa k tlaku, ktorý si na seba veľkolepou šou a vyjadreniami vytvoril, stavia pozitívne. Vémola tvrdí, že je to pre neho extra motivácia, ktorá mu dodáva chuť do tréningu.

„Boli sme z toho nadšení. Myslím si, že to je skvelé, že Karlos takto myslí na svojich fanúšikov. Sú to štyri dni, čo sme sa v známom írskom tíme Straight Blast Gym rozprávali s trénerom Conora McGregora, ktorý povedal, že ak chceš byť profesionál, musíš robiť šou Klobúk dole, verím, že na tom bude pracovať viac ľudí,“ uviedol hlavný zástupca organizácie.

Novotný hájil šou, ktorú osobnosť ako Vémola dokáže priniesť do duelov.

Netradičný nástup do súboja komentoval na tlačovej konferencii po turnaji aj promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

„Každý zápas je na mňa veľký tlak, ale o to viac ma to motivuje. Preto robím to, čo robím, som v tíme Reinders MMA každý deň a budem bojovať s kýmkoľvek, koho predomňa Ondřej (Novotný) a Pavol (Neruda) postavia.

Teraz som dostal zaujímavú otázku ohľadom obhajoby titulu v tejto váhe. Ja tento opasok nebudem hájiť proti nikomu okrem Attilovi Véghovi alebo nemeckému Terminátorovi (Stephan Puetz).

My máme v našom tíme skvelých bojovníkov, ktorým chcem tento titul prenechať,“ povedal čerstvý šampión a dodal, že by sa najbližšie rád vyzval dlhoročného rivala a Patrika Kincla.