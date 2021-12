Oktagon 29: Arda Adas s dominantným výkonom, Malacha k ničomu nepustil

Adas súboj kontroluje na zemi, kde do konca kola zasahuje údermi. Prvé dejstvo si jednoznačne pripíše na svoje konto.

Adas si od začiatku berie stred klietky a núti svojim tlakom Malacha ustupovať. Po minúte a pol súboj zväzuje pri pletive a strháva českého bojovníka na zem. Pri neúspešnom pokuse o vstanie inkasuje Malach tvrdé koleno do tela.

Malach sa zo spodnej pozície pokúša o kimuru, no neúspešne. Adas postupne prechádza na chrbát, kde sa pokúša nasadiť škrtenie. Kolo zakončuje vo full mounte a opäť si ho dominantne ukradne pre seba.

Scenár z prvého kola sa opakuje. Aj keď Malach vyzerá namotivovane, je to Adas, kto určuje tempo zápasu. V druhej minúte opäť turecko-nemecký bojovník zaznamenáva takedown.

3. kolo

Ako cez kopírak. Adas s úspešným takedownom už v prvej minúte kola. V polovici tretieho dejstva nasadzuje techniku arm-triangle choke, ktorú ale Malach ubráni.

Český bojovník sa pokúša postaviť, no dostáva sa do nepríjemnej pozície. Adas chytá ruku do armbaru a duel ukončuje minútu pred koncom.

Výsledok: Arda Adas poráža Jana Malacha v 3. kole v čase 3:59 na submisiu (Armbar).