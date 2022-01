Výhodou bolo až desať zápasov doma i najlepší strelec súťaže

Po skončení reorganizačnej sezóny sa môže stať aj to, že práve medzi siedmou a ôsmou priečkou povedie reorganizačná čiara a mužstvá pod ňou sa nezmestia do novej „dvojskupinovej“ tretej ligy Západ a spadnú o súťaž nižšie do Majstrovstiev regiónu Západ.

ČASTKOVCE. Treťoligový OK Častkovce zimuje na ôsmom mieste s trojbodovou stratou na siedme Nové Zámky, na pôde ktorých prehral posledný zápas minulého roka 3:2.

Tri body zo šiestich stretnutí nedávali dôvod na optimizmus, pritom Častkovce ťahali práve v úvode sezóny okrem tretej ligy aj Slovnaft Cup. V ňom zastavil jeden a poltisícovú obec až v treťom kole druholigový Púchov dokonca po penaltovej dráme, keď predtým prešli cez Lednické Rovne (tiež vďaka penaltovému rozstrelu), no a ešte v prvom kole vyradili okresné Nové Mesto n/V po výsledku 4:1.

Vlaňajší nováčik hral nakoniec teda až desaťkrát na trávniku súpera. Naviac, ťažšie prvé dve kolá mať ani nemohol, veď v tom prvom cestoval do Beluše (po jeseni 2. miesto), no a v druhom hostil Považskú Bystricu (po jeseni 1. miesto). Častkovce prehrali oba zápasy s favoritmi tesne 2:1, a aj keď potom prišlo šokujúce víťazstvo 1:0 v Šali, nasledovali ďalšie tri prehry.

Až po spomínaných šiestich zápasoch tretej ligy nasledovala úspešná séria piatich kôl bez prehry a Častkovčania sa vyšvihli medzi tímy, ktoré si to rozdajú v boji o „dvojskupinovú“ tretiu ligu Západ.

Veľkou výhodou malého klubu v odvetách môže byť až desať zápasov na domácej pôde, ale aj čosi iné...

Častkovce majú totiž vo svojom tíme chlapa, ktorý „urobil“ napríklad len svojimi tromi gólmi na ihriskách súperov rovných deväť plusových bodov. Bývalý prvoligový futbalista Peter Sládek strelil jediný gól zápasu tretieho kola Šaľa – Častkovce (0:1), potom aj z penalty za faul na Igora Zelenaya v stretnutí šiesteho kola Imeľ – Častkovce (0:1) a jeden exportný rovno do vinkla v súboji štrnásteho kola Veľké Ludince – Častkovce (0:1).

Okrem toho kanonier Sládek rozjasal fanúšikov tímu aj v prestížnom susedskom derby Častkovce – Nové Mesto n/V (2:2), v ktorom dal okresnému mestu oba góly, po ktorých domáci dvakrát viedli a dva oslavné výbuchy bolo vraj počuť aj na neďalekom Čachtickom hrade.

K spomínaným piatim „bodonosným“ gólom pridal exligista pochádzajúci z Myjavy ešte šesť, ktorými prispel k ďalším bodovým ziskom bielo-modrých a stal sa najlepším strelcom jesennej časti celej súťaže.

„Skôr doma s prvou Považskou Bystricou sme mali možno väčšiu šancu na bod, no brankár Kuciak vychytal za stavu 2:1 v samostatnom úniku nášho Petra Sládeka. Líder súťaže ale ukázal u nás veľkú kvalitu,“ povie tréner OK Častkovce VLADIMÍR STANČÍK, Myjavčan, ktorý vedie mužstvo zo Stredného Považia už piatu sezónu a predvlani s ním postúpil do tretej ligy Západ.

V Slovnaft Cupe ste vyradili piatoligové Melčice-Lieskové (4:0), treťoligové Nové Mesto n/V (4:1), po penaltovom rozstrele ste zvíťazili v Lednických Rovniach a v treťom kole vás vyradil až druholigový Púchov, tiež po penaltách. Čo dala mužstvu pohárová súťaž?

My sme brali pohárovú súťaž v prvom rade ako prípravu na majstrovské zápasy tretej ligy, no a po postupe v ďalších kolách to bola možnosť dať šancu aj hráčom, ktorí nemali potrebnú minutáž v dlhodobej súťaži.