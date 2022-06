Vajda pri zápase Molčana trpel. Djokovič mu radil, čo mal Slovák hrať

BRATISLAVA. Jeden by až neveril, že takáto náhoda môže nastať tak rýchlo.

Bývalý tréner Novaka Djokoviča Marián Vajda na začiatku mája oznámil, že bude trénovať mladého Slováka Alexa Molčana. Na možnosti, že bude možno musieť vymýšľať taktiku na Djokoviča, sa vtedy smial.

Vedel, že to môže nastať, no zrejme nečakal, že to bude až tak rýchlo. Ešte v ten istý mesiac sa jeho nový zverenec stretol so starým. Na Roland Garros. Na mieste, kde Vajda ešte pred rokom s Djokovičom slávil víťazstvo.

Vajda má dokonca na instagrame fotografiu s Pohárom mušketierov za triumf na Roland Garros, na ktorý si mohol siahnuť vďaka jeho zverencovi.