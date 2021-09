Gombos ustál snahu o obrat súpera. Vybojoval bod pre Slovensko

Diváci boli svedkami rýchlych, razantných výmen od základnej čiary, obaja aktéri hrali s veľkou intenzitou. Za stavu 5:3 čelil Gombos brejkbalu, no následne získal tri fiftíny za sebou a tým aj prvý set.

V druhom sete podával na víťazstvo

V druhom dejstve Gombos za stavu 2:2 vďaka kvalitným returnom po druhý raz zobral Jarrymu servis a za stavu 5:4 išiel podávať na víťazstvo v zápase.

Čiľan však aj s pomocou pásky vyrovnal na 5:5 a v dvanástom geme sa prepracoval k dvom setbalom, no Gombos ich odvrátil a vynútil si tajbrejk.

V ňom viedol 3:1, Jarry však vyrovnal na 3:3 a v koncovke slávil úspech.

V úvode tretieho setu odvrátil Gombos dva brejkbaly, čo ho povzbudilo. Za stavu 3:2 Jarryho brejkol a zápas už dotiahol do úspešného konca.

V deviatom geme síce premrhal náskok 40:0, no napokon premenil štvrtý mečbal.

Po prvom dni si priali stav 1:1

"Začal som dobre. Na tomto povrchu som sa cítil veľmi dobre. Vnímal som veľkú podporu od divákov i od spoluhráčov v tíme. Keď som prvýkrát podával na víťazstvo, neurobil som nič zlé. Vedel som, že musím pokračovať ďalej. Sústredil som sa na moju hru. Som veľmi rád, že sa mi podarilo zápas dotiahnuť do víťazného konca, pretože úspech v druhom sete súpera nakopol," povedal Gombos pre RTVS.

Sobotňajší program otvorí o 15.30 h štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Tóth nominoval pár Filip Polášek, Lukáš Klein, Juhoameričania by mali vyrukovať s tandemom Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera.

Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Gombosa a Garina, v záverečnej dvojhre sa stretnú Molčan a Jarry.



Tóth v piatkovom hodnotení uviedol, že Slováci si po prvých dvoch zápasoch priali stav 1:1.

"Takže sme spokojní. Alex Molčan to mal veľmi ťažké, potvrdilo sa, že rebríčkové postavenie Garina nie je náhodné. Bol to preňho veľmi ťažký debut. Bojoval, robil, čo sa dalo. Noro mal mierne navrch a to aj v druhom sete. Prehral ho, no mal tam šance. Dôležité bolo, že v treťom sete si podržal servis v ťažkom geme."