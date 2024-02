Už s ním nepočítajú. Rangers umiestnili veterána na nepodmienečnú waiver listinu

NEW YORK. Tím New York Rangers zaradil na nepodmienečnú waiver listinu útočníka Nicka Bonina. Znamená to, že po uplynutí 24-hodinovej lehoty bude kontrakt hokejistu predčasne ukončený.

Tridsaťpäťročný Američan odohral v tejto sezóne 45 zápasov, zaznamenal gól a štyri asistencie.