Robertson hetrikom napodobnil Ciccarelliho, McDavid dosiahol stý bod v play-off

NEW YORK. Americký hokejista Jason Robertson zariadil hetrikom triumf Dallasu na ľade Edmontonu 5:3 v treťom zápase finále Západnej konferencie NHL.

Dvadsaťštyriročný krídelník napodobnil klubový zápis Dina Ciccarelliho, ktorý zaznamenal tri góly v rovnakej fáze súťaže za Minnesotu North Stars v sezóne 1980/1981.

Kapitán domácich Connor McDavid sa podieľal na oboch góloch Oilers v prvej tretine a v kariére má už na konte 100 bodov v play off v 64 dueloch. Skôr ako on to dosiahli iba traja hráči v histórii.