Paul Stastny vyrovnal otca. Som na neho hrdý, odkázala slovenská legenda

NEW YORK. 977. Na toľko zápasov základnej časti NHL nastúpil bývalý skvelý slovenský hokejista Peter Šťastný. V pondelok večer túto métu vyrovnal jeho syn Paul.

„Je to asi jediná vec, v ktorej ho predstihnem,“ povedal skromne útočník Winnipegu. V zápase proti Vancouvru Canucks pečatil gólom výhru hostí na 4:0. „Som jeho najväčší fanúšik a on zasa môj. Tak by to medzi otcom a synom malo byť,“ citoval portál NHL.com Paula Stastneho.

Peter Šťastný sa dostal za oceán v roku 1980 po napínavom úteku spoza železnej opony, keď aj s bratom Antonom opustili výpravu Slovana Bratislava počas turnaja majstrov v Rakúsku.