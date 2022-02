Ngannou stopercentne súhlasí s Paulom, UFC podľa neho drží bojovníkom nôž pri krku

LAS VEGAS. Svet zmiešaných bojových umení sa v posledných mesiacoch točí okolo vzťahu americkej organizácie UFC a jej nespokojnými bojovníkmi. Vrcholom ľadovca je fakt, že šampión ťažkej váhy Francis Ngannou hovorí o možnom scenári odchodu z organizácie. Dôvodov má byť viacero. Od zlého finančného ohodnotenia až po negarantovanie zmluvnej zdravotnej starostlivosti.

Pokračovanie kritiky UFC Po úspešnej titulovej obhajobe v polovici januára sa Ngannou netají, že predĺženie zmluvy s UFC nie je pre neho nutnosťou. To sa samozrejme nemusí páčiť vedeniu organizácie, čo aj na svojom kanáli na Youtube rodák z Kamerunu vysvetluje.

„Je to niečo, čo sa im rozhodne nepáči. Ja sa však musím pozerať na seba. Je toho veľa, čo by som rád zmenil. Je to jednostranný kontrakt, nemám v ňom žiadne záruky. V posledných dvoch rokoch povedali, že vedia zaručiť pre ich bojovníkov tri zápasy ročne, ale čo sa týka mňa, v uplynulých dvoch rokoch som zápasiť dokopy dvakrát. Mohol som bojovať najmenej päťkrát. S vedomím, že viem, že na tom záleží môj celkový život som bol pod tlakom kvôli financiám. Nechcem to už viackrát žažiť. Ak mám niekomu niečo sľúbiť, chcem nejaké záruky. Mohol by som teraz s nimi podpísať zmluvu, no ak by som opäť nemohol celý rok zápasiť, nemusel by som dostať žiadne vysvetlenie, pretože v konečnom dôsledku kontrakt hovorí, že UFC je prokurátor, sudca a porota zároveň,“ kritizuje americkú ligu Ngannou.

V spore stojí na strane Youtubera Veľkou mediálnou silou proti UFC sa stále viac a viac stále Youtuber Jake Paul, ktorý popri svojich zápasoch v boxe neváha obviňovať za celú situáciu prezidenta UFC Danu Whitea. Podľa Paula by mal White čím skôr zabezpečiť bojovníkom UFC podmienky hodné svetovej organizácie. V spore Paula a Whitea sa 35-ročný zápasník stavia na stranu Youtubera. Ngannou pritom ukazuje na podmienky, v akými sa musia bojovníci vysporiadať. „Na sto percent súhlasím s tým, čo (Jake Paul) vraví. Hovorí, že chce pre zápasníkov získať zdravotnú starostlivosť? Chcem to aj ja. Chce pre bojovníkov získať väčšie výplaty? Opäť nejde nesúhlasiť. Zápasníci nie sú nijako chránení, nikto na nich nepozerá. Prejdete sa po gyme a uvidíte zápasníka, ktorý prehral zápas a privodil si nejaké zranenie, no neostáva mu nič iné, než dúfať, že sa to nejako spraví. Nemôže si dovoliť adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Je to naozaj náročné sledovať a považovať to za normálne. Nie, nie je to normálne. V stávku dávajú svoje zdravie, zaslúžia si prinajmenšom dobrú zdravotnú starostlivosť.“