Vo finále neprehráva. Osaková raz možno prekoná Serenu, hodnotí expert

BRATISLAVA, MELBOURNE. Keď Naomi Osaková pred viac ako dvoma rokmi vo finále US Open zdolala Serenu Williamsovú, zdalo sa, že by bola najradšej, keby mohla utiecť z kurtu.

Užívala si, že vyhrala, no všetko okolo toho jej bolo vyslovene nepríjemné a bola by najradšej, keby to neexistovalo.

Mladá Japonka vtedy vyhrala svoj prvý grandslam. Teraz má 23 rokov a na Australian Open získala už svoj štvrtý grandslamový titul.

Dvakrát uspela v New Yorku, dvakrát v Melbourne.