Cestovanie v čase? Na Australian Open už nie sú rozhodcovia

MELBOURNE, BRATISLAVA. Keď počas novembrového Turnaja majstrov bolo počuť hlásenia rozhodcov, hoci na kurte žiadny nebol, niektorí fanúšikovia boli prekvapení. "Kto a odkiaľ hlási verdikty?" pýtali sa na sociálnych sieťach. Neskôr im väčšinou v diskusii niekto vysvetlil, že o všetkom rozhoduje technológa tzv. jastrabieho oka a hlásenia teda robí stroj. Jediným rozhodcom, ktorý zasahuje do zápasu, je empajrový. Niektorí fanúšikovia mali pocit, že sa ocitli v budúcnosti.

Technológiu už skúšali na rôznych exhibíciách. Použili ju aj na NextGen Finals, obdobe Turnaja majstrov pre tenistov do 21 rokov. Podujatie síce patrí do oficiálneho kalendára, ale titul z neho sa šampiónom do štatistík nerátal.

Jedným z dôvodov bol aj fakt, že sa na turnaji skúšali rôzne inovácie. Technické, ale aj z hľadiska pravidiel. To sa písal rok 2017. Že by sa o tri roky neskôr technológia objavila na skutočnom Turnaji majstrov, zrejme veril iba málokto. Ešte väčším prekvapením bolo, keď prechod na automatického rozhodcu oznámil aj grandslam Australian Open. Všetko záleží od povrchu Za rýchlym prechodom na elektronický systém stála najmä pandémia. Bolo potrebné nájsť spôsob, ako eliminovať počet ľudí na kurte. "Australian Open sa stane prvým grandslamom s jastrabím okom, ktoré bude rozhodovať v reálnom čase. Bude na každom kurte," hovoril pred turnajom riaditeľ podujatia Craig Tiley pre oficiálny web Australian Open. Organizátori stáli ešte pred otázkou, kto dopredu nahrá jednotlivé hlásenia, ktoré sa ozvú na kurte po chybnej loptičke.

Rozhodli sa osloviť ľudí, ktorí pracujú v prvej línii ako zdravotníci, hasiči či záchranári. "Som šťastný, že táto iniciatíva pomôže zažiariť tým, ktorí neúnavne no bez povšimnutia pracujú na tom, aby sme sa cítili bezpečne," vravel Tiley. Bude znamenať nová technológia koniec čiarových rozhodcov? "Treba to vnímať v prvom rade od povrchu," vysvetľuje pre Sportnet bývalý slovenský rozhodca Martin Babík, ktorý rozhodoval aj na grandslamových turnajoch. Na čiare bol aj vo finálovom zápase vo Wimbledone 2013. "Na tvrdom povrchu sa dá predstaviť, že budú na veľkých turnajoch rozhodovať stroje. Na antuke je to však zložitejšie. Lebo rozhodca je vlastne iba asistent pri rozhodovaní, dopad loptičky vidí každý voľným okom," vysvetľuje Babík. Ako funguje jastrabie oko? (video)

Na antuke dodnes rozhoduje výhradne ľudský faktor. Rozhodcovia kontrolujú dopad loptičky pohľadom. "Čo sa týka malých turnajov, nemyslím si, že by to boli schopné finančne utiahnuť, pretože ten systém je drahý. Bude to podľa mňa priorita iba pre najväčšie turnaje," hovorí Babík. Podobný názor má aj slovenský tenista Igor Zelenay. "Myslím si, že to bude len na veľkých turnajoch. Malé turnaje si to asi nebudú môcť dovoliť. I keď vôbec netuším, aké je to finančne náročné v porovnaní s platmi rozhodcov," vraví pre Sportnet. Zelenay sa zúčastnil tohtoročného Australian Open vo štvorhre a s novým systémom má osobnú skúsenosť. Prídu rozhodcovia o prácu? Znižovanie počtu ľudí na kurte znamená, že čiaroví rozhodcovia čiastočne prídu o prácu. Nie každý z nich sa však rozhodovaním živí. "Pre človeka, ktorý sa rozhodovaniu venuje ako koníčku, je odmenou samotná účasť na prestížnom podujatí, možnosť spoznávať skvelých športovcov i obyčajných ľudí, nasávať atmosféru krajiny a turnaja," vravel v minulosti pre Sportnet Babík.

Koľkí sa teda rozhodovaním reálne živia? "Záleží to od krajiny. Na jeden grandslam príde okolo 350 rozhodcov. Približne 150 je zahraničných a 200 z domácej krajiny. To, či sa aj uživia, závisí do veľkej miery od toho, z ktorej krajiny pochádzajú," vysvetľuje. V USA či vo Francúzsku majú rozhodcovia veľa príležitostí. Krajiny majú svoje grandslamové turnaje, zároveň tam počas roka prebieha veľa významných ženských i mužských podujatí. "Iné je byť profesionálny rozhodca na Slovensku, kde máte tri či štyri turnaje a aj tie sú menšie. Vo veľkých krajinách sa tým dokáže uživiť aj sto až dvesto ľudí," odhaduje Babík. Nie je to prvý pokus Systém jastrabieho oka funguje v tenise od roku 2006. Hráči a rozhodcovia môžu požiadať o preverenie loptičky po výmene, ak nesúhlasia s verdiktom čiarového rozhodcu. Systém je však drahý, menšie turnaje ho často vôbec nemajú a na niektorých väčších podujatiach je jastrabie oko iba na vybraných kurtoch.

Hráči niekedy prichádzajú do konfliktu s rozhodcom. Terčom sú však najčastejšie empajroví rozhodcovia. (Autor: SITA/AP)

Snahy o elektronické rozhodovanie však boli podľa Babíka ešte skôr. "Spomínam si, ako už pred rokom 2000 skúšali elektronický systém. Fungoval tak, že lopta bola s elektrickým nábojom a na základe toho dopad videl hlavný rozhodca," vraví bývalý rozhodca. "V tej dobe hrali tenistky ako Arantxa Sánchezová, Conchita Martínezová či Steffi Grafová a boli veľmi proti tomu," dodáva. Djokovič aj Thiem systém chvália Na súčasnú technológiu je zatiaľ od hráčov veľa pozitívnych reakcií. Svetová jednotka Novak Djokovič o jej zavedení hovoril dlhodobo. "Dnes je už taká vyspelá technológia, že naozaj nevidím dôvod, prečo by mali na kurte zostávať čiaroví rozhodcovia," citoval Djokoviča web ausopenclub.com.au. "Mne sa ten elektronický systém veľmi páči. Nemyslím to zle, ale teraz už naozaj nie je priestor na chyby. Keď je loptička v aute, tak je. Keď je dobrá, tak je dobrá," pridal sa aj víťaz US Open Dominic Thiem.

Súhlasí s nimi aj slovenský deblista Igor Zelenay. "Ja som za to rád. Určite je to veľmi presné v porovnaní s ľudským faktorom," vraví. Hráč si podľa neho na kurte ani príliš neuvedomí, že loptičky nehlási rozhodca. "Trochu zmena je iba v tom, že to trvá trochu dlhšie, ako keď rozhodca okamžite zakričí úder. Pocitovo sa nič nezmení, či to hlási rozhodca alebo stroj," vraví.