Extrémne mladí a rýchli. Taký famózny výkon Slováci už dlho neukázali

„Keby malo niektoré mužstvo z elitných zahraničných líg herný prejav ako my, tak by ho nosili na rukách,“ vravel na tlačovej konferencii Staňo. A nepreháňal.

Slovenský tím vyhral aj v prvom zápase 1:0 a postupuje do play off súťaže.

„Všetko bolo perfektné. Takéto chvíle si treba užívať, pretože je to výnimočný moment. Chlapci síce tvoria mladučký tím, ale odviedli kus fantastickej práce," pokračoval Staňo.

Rusnák je schopný vyvinúť rýchlosť až 35 kilometrov za hodinu, Kaprálik je ešte o čosi rýchlejší. Viacerí žilinskí mladíci však upútali skautov.

„Je prirodzené, že je o našich chlapcov záujem. Bol by som rád, ak by ešte svoju výkonnosť stabilizovali. Aby odchádzali pripravení. Aby boli na takej úrovni, že by mohli v novom pôsobisku rovno hrať,“ pripomína Staňo.

Ešte viac ako výsledok možno potešil herný prejav Žilinčanov. Predviedli atraktívny a útočný štýl. Moderný.