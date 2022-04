Sľubný začiatok nezúročil. Rosina nedokončil prvé preteky sezóny

"To som zužitkoval v nedeľňajších pretekoch, keď som ho ešte o jedno miesto vylepšil. Polovicu pretekov sa mi darilo držať si 3. miesto, žiaľ, koniec všetkým nádejam znamenala zlomená poloos. Bolo to práve v čase, keď sa otváralo pit okno. Namiesto výmeny pilota som sa však len pomaly doplazil do depa, a bol som nútený predčasne z pretekov odstúpiť. Je mi to veľmi ľúto, pretože tím odviedol dobrú prácu. Na druhej strane sú to však iba prvé preteky sezóny a potenciál, ktorý naše auto ukázalo, nám dodáva optimizmus," poznamenal Rosina.