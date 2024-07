Kvalifikace



Kvalifikace probíhala na proměnlivých podmínkách, kdy všechny stáje rozhodly pustit ven auta na zelených pneumatikách. Často se stává, že v takových kvalifikacích je vše otevřené a dopředu se dostanou i jezdci od kterých se to často nečeká, nicméně taková kvalifikace byla taková typická. Do poslední části se ovšem dostal po delší odmlce Sergio Peréz. Ten dojel na celkově třetím místě. Na druhém dojel Charles Leclerc na Ferrari a provizorní poleposition získal Max Verstappen. Ten ale odstartuje až v 11. místa. Proč? Z minulého závodu na Hungaroringu obdržel penalizaci deset míst a na poleposition tím pádem vstane Leclerc na Ferrari. Letající Max ale není jediným, kdo si ze startu pohorší z důsledku penalizace. Júki Cunoda dostal za výměnu takřka celého monopostu trest v podobě 60 míst. To ale neznamená, že bude startovat odněkud z lesa, čímž je Spa-Francorchamps známé, ale zařadí se na úplný chvost pole.