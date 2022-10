Verstappen možno odíde z Red Bullu skôr, myslí si niekdajší šampión F1

BRATISLAVA. Bývalý automobilový pretekár a dvojnásobný majster sveta vo formule 1 Mika Häkkinen neverí, že úradujúci šampión F1 Max Verstappen dodrží súčasnú zmluvu s tímom Red Bull.

Dvadsaťpäťročný Holanďan nedávno podpísal so spomenutou „stajňou“ kontrakt do roku 2028, no Häkkinen si myslí, že Verstappen sa ešte predtým poberie za inou kariérnou výzvou.



Verstappen pred časom naznačil, že svoju púť vo formule 1 by mohol ukončiť po sezóne 2028, keď bude mať 31 rokov. Prezradil, že by si rád vyskúšal aj iné pretekárske série a v živote chce zažiť i niečo iné.