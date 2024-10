Poradie sa dodatočne meniť nebude. Odvolanie McLarenu voči trestu pre Norrisa neuspelo

Práve so sériovým šampiónom zvádza 24-ročný Brit súboj o titul, v ktorom päť pretekov pred záverom sezóny zaostáva o 57 bodov.

Budeme naďalej úzko spolupracovať s FIA, aby sme ešte viac pochopili, ako môžu tímy konštruktívne napadnúť rozhodnutia, ktoré vedú k nesprávnej klasifikácii v pretekoch," uviedol tím so sídlom v britskom Wokingu.

Stevardi pred záverom pretekov rozhodli, že Norris na vonkajšej strane nemal inú možnosť ako opustiť trať, pretože Verstappen urobil to isté.

Norris dostal penalizáciu za to, že v závere pretekov v Austine predbehol Verstappena mimo trate.

Norris tvrdil, že nič zlé neurobil a argumentoval, že za svoju defenzívnu jazdu mal byť potrestaný práve Holanďan.

"On urobil to, čo považoval za správne a ja som to urobil tiež. Stále s tým nesúhlasíme ako tím. Som si istý, že o tom budeme diskutovať. Nesúhlasilo s tým aj veľa iných jazdcov," citovala v piatok Norrisa agentúra AP.