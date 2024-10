Formula ruší zaujímavé pravidlo o najrýchlejšom kole. Chce sa vyhnúť kontroverziám

"Povedal by som, že je asi správne sa toho zbaviť, pretože to nie je v skutočnosti relatívne k rýchlosti, ako kto je tam najrýchlejší," povedal jazdec Sauberu Valtteri Bottas na okruhu Circuit of the Americas.

"Vždy to závisí od stratégie, kto zastaví posledný, v podstate to dostane, takže to veľa nepovie. Myslím si, že aj s naším autom by sme to niekedy možno mohli získať, ak by sme zastavili pred posledným kolom a išli naplno."

Sauber je jediným tímom, ktorý v tejto sezóne ešte nezískal ani bod.