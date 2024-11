Williams mrzí situácia s nehodami. Čaká nás veľa práce, vravel šéf

Vowles povedal, že preteky sledoval až do konca, aj keď Colapinto havaroval pred polovicou, pretože chcel nezabudnúť na tento deň a toto nie je pocit, ktorý by chcel, aby tím zažíval v budúcnosti.

„Za pár hodín sme mali tri neuveriteľne veľké nehody a preto nás čaká veľa práce, aby sme sa pred našou cestou do Las Vegas o niekoľko týždňov dostali späť do optimálnej situácie s náhradnými dielmi.“

„Je to sklamanie, pretože by to bola skvelá príležitosť na získanie bodov, keďže sme vedeli, že príchod do Brazílie vždy ponúka šancu na bláznivé preteky, avšak naši konkurenti dokázali túto situáciu využiť.“