Verstappen prekonal rekord Vettela. Jazdci Ferrari predviedli tvrdý vzájomný súboj

Max Verstappen, víťaz: "V závere sme mali menší problém, ktorý sme museli vyriešiť, ale našťastie som mal dostatočný náskok. Mali sme dnes dobrú rýchlosť, takisto aj Ferrari. Mne išlo o to, aby som Carlosa (Sainza) donútil k chybe a keď sa mi to podarilo, využil som ju. Potom som sa zameral na to, aby som šiel koncentrovane a trpezlivo.

Sergio Perez, 2. miesto: "Išli sme na maximum. Moje pneumatiky dostali zabrať, vytváral som na ne tlak. Momentálne sa cítim komfortnejšie v monoposte. Myslím si, že v zostávajúcej časti sezóny uvidíte moje lepšie výkony."

Carlos Sainz, 3. miesto: "Ťažšie to už nemohlo byť. Bolo to dnes tvrdé pretekanie. S jazdcami, ktorých som mal okolo, viete, že môžete ísť na hrane. Myslím, že s výsledkom môžem byť spokojný, viac sa dnes nedalo dosiahnuť."