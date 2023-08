Hustý dážď aj reštart. Verstappen zvládol chaos v Holandsku a vyrovnal rekord Vettela

/zdroj: Sport 2/

Max Verstappen, víťaz: "Som hrdý na to, čo sme dokázali. Špeciálne chcem pochváliť fanúšikov, ktorí dnes vytvorili fantastickú atmosféru a užívali si preteky. Zatiaľ ešte nepremýšľam nad nasledujúcimi pretekmi, na ktorých môžem získať desiate víťazstvo v rade. Najskôr si vychutnáme dnešné víťazstvo. Ideme krok za krokom."

Fernando Alonso, 2. miesto: "Bola to veľmi intenzívna veľká cena s bláznivým úvodom. Na takýchto pretekoch potrebujete monopost, ktorému môžete veriť. Zároveň je nevyhnutné neustále sústredenie. Dnes bola na pretekoch naozaj unikátna atmosféra počas celého dlhého popoludnia."

Pierre Gasly, 3. miesto: "Mali sme ťažký začiatok roka, no teraz v lete sme si oddýchli a som šťastný, že sme sa po prestávke vrátili s takýmto výsledkom. Som nesmierne nadšený a vďačný celému tímu za to, ako zvládol dnešok. Boli to veľmi náročné preteky."