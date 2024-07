Red Bull musí viac pracovať na aute. Zdá sa, že má veľkého konkurenta

"Chcem povedať, že určite (vylepšenia zavedené v Maďarsku) fungujú, ale stále nie sme prví, však? Takže potrebujeme viac. Je to také jednoduché," povedal holandský jazdec novinárom.

"Mám pocit, že pravdepodobne tlačím viac ako minulý rok, ale už to jednoducho neprichádza, aby som mal tieto skvelé časy na kolo. Takže to asi znamená len to, že sme o niečo pomalší. Takže máme na čom pracovať. Jednoducho."

Verstappen vlani vyhral 19 pretekov, keď Red Bull vyhral všetky preteky okrem jedného z 22 v najdominantnejšej sezóne v histórii.

V tejto sezóne vyhrali Ferrari, Mercedes a McLaren a celkovo šesť rôznych jazdcov stálo na najvyššom stupni víťazov v 12 pretekoch.

Zdá sa, že McLaren má teraz najrýchlejšie auto.