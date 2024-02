Hamilton má guráž. Urobil to, na čo mnohí športovci nemali odvahu, hovorí Eisele

Svet motošportu sa v týchto dňoch stále spamätáva zo správy, ktorá vzbudila obrovskú pozornosť médií. Navyše, prišla nečakane, bez akéhokoľvek náznaku. Sedemnásobný šampión formuly 1 Lewis Hamilton po sezóne 2024 prestúpi z Mercedesu do ikonického Ferrari, s ktorým podpísal viacročnú zmluvu. Prekvapenie neskrýval ani ŠTEVO EISELE, ktorý už čoskoro načne na televíznej stanici Nova Sport 5 svoju dvanástu sezónu ako komentátor F1. "Je to príbeh, o ktorom sa nám ani nesnívalo a preto to všetci budú sledovať. Ak by Hamilton získal s Ferrari titul, stane sa športovo nesmrteľným," hovorí.

Aká bola vaša prvá emócia, keď ste zaregistrovali, vtedy ešte len špekulácie o tom, že by Lewis Hamilton mal prestúpiť do Ferrari? Vyzeralo to ako klasická špekulácia počas uhorkovej sezóny, respektíve ako niečo, čo má možno prekryť odmietnutie tímu Andretti do F1. Pomerne rýchlo to však začalo eskalovať a pochopil som, že sa to deje. Postupne o tom hovorili aj renomovaní britskí novinári, ktorí určite preverili svoje kontakty v jednotlivých továrňach. Iba neveriacky som sa na tom smial a manželke som hovoril, že ono sa to deje. Potom to bolo už len o tom čakaní.

Nepochybne ide o najväčšiu prestupovú bombu za posledné roky. Ja to osobne vnímam tak, že je to najväčší prestup v histórii športu. Skúste si predstaviť Lionela Messiho, že by v časoch svojej najväčšej slávy prestúpil do Realu Madrid alebo Cristiano Ronaldo do Barcelony. Alebo že by Michael Jordan po šiestich tituloch s Chicagom Bulls prestúpil k najväčšiemu rivalovi. Dôležité je, že sa to stalo zo dňa na deň. Nikto to netušil. Bolo to neuveriteľné, nepredvídateľné, proste formula 1 v celej svojej kráse.

Lewis Hamilton opäť ukázal svoju guráž. Vo veku 39 rokov urobil na sklonku kariéry ešte jeden gigantický prestup, na čo mnohí športovci nikdy nemali odvahu. Nemusí uspieť, ale ide to skúsiť. Navyše, spôsobil tým obrovskú fanúšikovskú vlnu. Tifosi si to nevedia predstaviť, keďže to bol ich najnenávidenejší súper. Takisto fanúšikovia Hamiltona si nevedia predstaviť, že zahodia šiltovky Mercedesu a kúpia si Ferrari.

Dá sa tento prestup aspoň prirovnať k inému v histórii F1? Aj Ayrton Senna, Nigel Mansell či Alain Prost prestúpili nečakane, Fernando Alonso po prvom titule podpísal zmluvu s McLarenom, hoci následne získal ešte jeden titul s Renaultom. Teraz však prestupuje sedemnásobný šampión. Navyše, ide do najslávnejšieho tímu v celej histórii. V Mercedese mal svoju bezpečnú zónu, no povedal si, že skúsim vyhrať titul s Ferrari. Ak sa mu to podarí, stane sa športovo nesmrteľným. Je to príbeh, o ktorom sa nám ani nesnívalo. Aj preto to všetci budú intenzívne sledovať.