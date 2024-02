Vždy som si myslel, že sa to stane, tvrdí hlas F1. Prestup Hamiltona vyvoláva otázky

Nebolo to prvýkrát, čo sa o niečom podobnom špekulovalo.

BRATISLAVA. Pôvodne to vyzeralo ako novinárska kačica v období medzi sezónami. Talianske média informovali o tom, že sedemnásobný šampión formuly 1 Lewis Hamilton bude od sezóny 2025 jazdiť za Scuderiu Ferrari.

V budúcom roku sa to však zmení a Hamilton bude jazdiť v červenom monoposte Ferrari, v ktorom dosiahol veľké úspechy legendárny Michael Schumacher.

Komentátor a bývalý pretekár Martin Brundle si spomína, že niekoľkokrát dostal Hamilton túto otázku od novinárov, no zakaždým svoju budúcnosť spájal s Mercedesom, s ktorým spolupracuje od začiatku kariéry.

"Je to skvelá správa pre F1, Ferrari a pre Lewisa je to nová príležitosť. Bude to skvelý príbeh. Situácia bola trochu statická, keďže Norris, Verstappen, Russell či naposledy Leclerc podpísali dlhoročné zmluvy. Táto správa je energiou, ktorú sme potrebovali," hovorí Brundle pre Sky Sports.

"Lewis Hamilton do Ferrari! Vždy som si myslel, že sa to raz stane. Tento prestup je ako zemetrasenie," reagoval jeho kolega a hlas F1 David Croft.

Vplyv Hamiltona je badať už po necelom dni od oficiálneho potvrdenia jeho prestupu do Ferrari. Hodnota talianskej spoločnosti sa zvýšila o sedem miliárd dolárov, cena akcií na burze v New Yorku nikdy nebola taká vysoká.