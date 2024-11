Vzdal boj o titul majstra sveta? Dvere sú takmer zatvorené, vravel Norris

„Asi som nebol úplne pripravený na to, aby som sa postavil proti Red Bullu a Maxovi. Myslím, že teraz už som a na to je asi neskoro," dodal 25-ročný jazdec, ktorý v máji v Miami získal svoje prvé víťazstvo.

„Dal som do toho maximum, no nestačilo to, a vždy som si to priznal. Myslím si, že Max je pravdepodobne jeden z najlepších jazdcov, akí kedy vo Formule 1 boli.

Možno boli v minulosti jazdci, ktorí by na takúto výzvu boli pripravení, ale nikto nečelil Maxovi tak skoro vo svojej kariére, uprostred sezóny, a dokázal s ním držať krok."

„Nemyslím si, že vo Formule 1 bude niekedy lepší jazdec ako Max. Aby som mohol súťažiť s niekým, kto je tak výnimočný, potrebujem dosiahnuť viac, než čo sa mi podarilo v tejto sezóne."

McLaren vedie v šampionáte konštruktérov pred Ferrari o 36 bodov a Norris na otázku o prioritách pre zostávajúce preteky odpovedal, že tím bude vždy na prvom mieste.