Bývalý šéf F1 vypovedal na súde, obvinenia z daňových únikov poprel

Konkrétne vraj zamlčal, že má na singapurskom bankovom účte v prepočte asi 600 miliónov eur. Ecclestone v tejto veci vypovedal pred londýnskym súdom už v lete minulého roka, no zostal na slobode po zaplatení kaucie. Ďalšie pojednávanie sudca stanovil na november.

Podľa prokurátora sa podnikateľ previnil tým, že od júla 2013 do októbra 2016 nepriznal vo Veľkej Británii dane zo zahraničných aktív.

Bernie Ecclestone bol na čele "kráľovnej motoršportu" od 70. rokov 20. storočia až do roku 2017, keď sériu prebrala americká spoločnosť Liberty Media.

V máji 2022 ho zatkli v Brazílii za to, že sa do lietadla pokúsil nastúpiť so zbraňou v batožine.