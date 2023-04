VIDEO: Vlasto Čepo verí, že sa zápas s Peňázom uskutoční

V akcii ale bude aj niekoľko slovenských reprezentantov na čele so srbským rodákom Vlastom Čepom.

Čepa síce čaká náhradný súper, no v rámci série Oktagon Na Dohled, ktorá mapuje záverečné dni bojovníkov pred turnajom, sa pristavil aj pri možnom strete s Peňázom.

"Určite to nebolo nič vymyslené, veď mal ťažkú zlomeninu a to je pre každého športovca zlá a smutná správa, lebo ho to stopne na dlhšie obdobie. Prajem mu skoré uzdravenie," povedal Čepo a vysvetlil, že riziko zranenia na tréningu býva vyššie ako v samotnom zápase.

"Tie tréningy sú ťažké. Keď makáš naplno a dávaš do toho všetko, je to normálna vec, čo sa môže stať. Skôr sa zraníš na tréningu ako v zápase, pretože tréningy máš desať, dvanásťkrát do týždňa a zápas je trikrát päť minút.

Ten zápas sa určite uskutoční," uviedol.

Čepa čaká v sobotu duel s Moldavcom Ionom Taburceanum. Bude to hlavný predzápas Oktagonu 42.