Návrat po troch rokoch a neľahká výzva. Úškrt: Po celý čas som trénoval

A návrat to bude o to zaujímavejší, že pre Úškrta pôjde o prvý súboj medzi profesionálmi od marca 2019.

„Myslím, že za to môže Ondro (Majerčík) z manažmentu, potom to, že som stále v príprave a tiež to, že som chodil na zápasy s Martinom Budayom. Nevypadol som z tréningového procesu. Povedal som si, že mám pred sebou posledné roky, tak nech to ešte využijem,“ uviedol.