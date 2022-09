Oktagon 35: Pukač sa vrátil vo veľkej fazóne, Meliša k ničomu nepustil

BRNO. Bratislava vs Žilina, to bol stret medzi Robom Pukačom a Tomášom Melišom. Obaja matadori sú už v klietke hodnú dobu a tento súboj bol aj o tom, ktorý z nich sa udrží na špičke medzi slovenskými velterovými váhami.

Priebeh zápasu Meliš vs Pukač

1. kolo:

Aj keď je Pukač skôr známy bojom v postoji, po round kincku to bol práve on, kto začal kontrolovať Meliša na chrbte. Pukač as po chvíli dostal do side controlu, kde sa snažil prikľaknúť súperovi ruku a údermi tak zobrať body na svoju stranu.

2. kolo:

Prvé kolo ukázalo, že Pukač dokáže súpera držať na chrbte a preto Robo na nič nečakal ani v ďalšom kole a prvý útok mieril na nohy. Po úspešnom strhu zasa Pukač bol vo výhodnej pozícii. Aj keď Meliš chcel byť zo spodnej pozícii aktívny, rozhodcovia iba sotva odmenili sporadické útoky bodmi.

Pukač zasa sám hľadal pozíciu na bodovanie a sám Meliš mu v tom pomáhal, keď sa zdalo, že sa nesnažil dostať do postoja.