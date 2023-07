Naozaj dostáva Karlos Vémola ľahkých súperov? Toto sú tvrdé fakty (komentár)

Na Pražskej Štvanici sa do boja v klietke Oktagon MMA vráti azda najpopulárnejší domáci bojovník Karlos Vémola a nebol by to on, keby jeho zápas zasa nevzbudzoval vášne.

Reč je, samozrejme, o jeho ďalšom súperovi Lucasovi Alsinovi, ktorý podľa drvivej väčšiny fanúšikov nemá kvality postaviť sa 'Terminátorovi' a má byť akousi potravou na rozbeh po prehre.

Promotér Ondrej Novotný situáciu vysvetlil, keď deklaroval, že rokovali až so štyrmi súpermi, no traja v nejakej fáze kvôli rôznym problémom museli zo zápasu odstúpiť. V hre tak ostal iba Alsina a tak už nemali na výber.