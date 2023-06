Jake Paul priznáva, že založiť asociáciu bojovníkov je takmer nemožné

K tomuto mu má dopomôcť aj legendárny Anderson Silva, ktorý ako všeobecne uznávaná osobnosť mal pomôcť prilákať do asociácie ďalších bojovníkov. Silva nedávno uviedol, že obaja aktéri už začali klásť základy ich konečnej vízie, no Paul prezradil, že je pred nimi stále veľa práce.

„Za oponou na tom neustále pracujeme,“ uviedol Paul. „Je to takmer nemožné vyriešiť. Je to veľmi ťažké. Veľmi, veľmi ťažké. Nevzdávame sa však, ale vyžaduje to veľa ľudí, veľa mozgov, veľa peňazí, ktoré investujeme a veľa času, veľa premýšľania. Takže naozaj sme sa celý čas posúvali vpred, pracujeme na tom a každým dňom dosahujeme pomalý pokrok.“

„Určite je to veľká vec na tri alebo štyri roky,“ pokračuje Paul. „Myslím si, že to bude skvelé pre svet bojových športov všeobecne a zmení to život bojovníkom, s ktorými sa nezaobchádza najlepšie, nemajú zdravotné poistenie, sú málo platení a zoznam pokračuje ďalej. Dúfajme, že to v nasledujúcich rokoch môžeme napraviť.“

V súčasnosti sa Paul pripravuje na veľký boxerský zápas s Nateom Diazom, ktorý sa bude konať 5. augusta a je vypísaný na 10 kôl. Ak by sa po tomto súboji do tímu, ktorý kreuje asociáciu bojovníkov pridal aj Diaz, zasa by sme boli bližšie k zlepšeniu podmienok pre bojovníkov nielen v UFC.