Česko prichádza o bojovníka v svetovej organizácii. Dvořák v UFC skončil

HRADEC KRÁLOVÉ. Český bojovník David Dvořák už viac nie je súčasťou UFC. Koniec v prestížnej organizácii zmiešaných bojových umení oznámil na sociálnych sieťach.

„Je to pravda, je to oficiálne. Pre mňa to bola obrovská skúsenosť, bol som tam nejakého štyri a pol roka, mám za sebou šesť bitiek, tri výhry, tri bodové prehry.

Užili sme si tam množstvo dobrodružstva, množstvo ciest, výhry, prehry, veľa radosti aj sklamanie, proste všetko toto tam bolo a teraz už začne zase nejaká nová cesta, na ktorú sa strašne moc teším,“ uviedol David Dvořák.