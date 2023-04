Banánový pištoľník? Čepo odkazuje: Už som z toho vyrástol, bude to vojna

Bojovníci sa stretávajú tvárou v tvár a zatiaľ čo vo väčšine prípadov vidíme staredown, na ktorom majú zápasníci kamennú tvár, niektorí bojovníci to skúšajú inak.

VIDEO: Staredown Čepo vs. Taburceanu na verejnom vážení

Na váženie si Taburceanu priniesol so sebou banán a predstieral, že má v rukách zbraň, ktorou mieri na Čepa.

Čepa to však nerozhodilo. Čosi podobné vraj od súpera očakával.

"Ja som čakal, že to bude robiť, lebo to robí pred každým zápasom, snaží sa robiť takéto veci. Ja už som z toho vyrástol.

Keď som mal 20 rokov, tak isto som bol taký dravý a taký chlapec ako on," reagoval Čepo bezprostredne v krátkom rozhovore s promotérom a moderátorom Ondřejom Novotným.

Bude to vojna

Čepo nemal na vážení záujem o podobné hry a súperovi venoval zoči-voči pár slov.

Neskôr prezradil, čo mu odkázal. "Povedal som mu iba, že toto všetko je pekné, ale v sobotu treba ukázať, aký je divý a ja tak isto. Nepotrebujem robiť reči a potom v sobotu neukážem v zápase nič.

Dôležité je to, čo bude v sobotu a nie toto. Najľahšie by bolo teraz sa pobiť a zajtra by nebol zápas, takže tak," uviedol Čepo.

Srbský rodák, ktorý sa ešte v mladosti presťahoval na Slovensko, si môže pripísať štvrtú výhru po sebe. V Oktagone pôsobí od roku 2020, medzitým mal aj niekoľko duelov v Srbsku či na Malte.