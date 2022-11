Cverna na zápas MMA vyzýva Youtubera, Tomáš Možný mu posiela rázny odkaz

Na podujatí Clash of the Stars dokonca štyridsaťsedemročný bojovník MMA vošiel do klietky, kde oficiálne vyzval na zápas mladého Youtubera.

Jeho výzva sa nestretla s pochopením Bendu, ktorý za tento nápad Cvernovi vynadal a nasmeroval ho k zápasom s profesionálnymi bojovníkmi.

„Benda mal na mňa asi pred rokom na Youtube kanále kecy a stále ma to žerie. Mohol by som prefackovať na ulici, ale nechce sa mi to robiť niekde vonku, lebo by som si na tom mohol urobiť kašičku, a to sa mi nepáči. Na čo sa hraje? Každého iba ohovára a zhadzuje mu IQ.

Nech si každý robí čo chce, ale nech si ma neberie do úst. Ty vole, veď ja už mám nejaký vek, prečo si ma Benda berie do huby? V ringu o mne hovorí, uráža ma a ja som mu na to len prikyvoval. Keby som bol taký č*rák, tak na neho vletím a zmastím ho tak, že ho odvezú na vozíčku. Neurobil som to, nechal som to tak,“ povedal v najnovšom dieli MMA bez masky veterán MMA.

Vyjadrenia českého bojovníka Možného nenechali chladným a rázom sa na sociálnej sieti Instagram ocitla i reakcia.