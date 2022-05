Šatan a jeho muži. Šéf hokeja eliminoval opozíciu. Má tím, ktorý si prial

BRATISLAVA. V máji 2002 zdvihol nad hlavu trofej pre majstrov sveta v hokeji a so spoluhráčmi oslavoval najväčší kolektívny úspech slovenského športu. O dvadsať rokov neskôr dosiahol Miroslav Šatan ďalší výrazný triumf. Tentoraz už bez dresu, v obleku a na domácej scéne.

"Nemrzí ma, že sa neuskutočnil volebný súboj, ten sa iba odložil na neskôr. Ale mrzí ma, že sme neprebrali dve veľmi dôležité veci. Rozpočet na rok 2022 a najmä reformu mládežníckeho hokeja. Ak chceli robiť obštrukcie, pokojne to mohli spraviť až potom, čo by sme prebrali tieto body v programe. Takto spravili z mládeže rukojemníka situácie, zarezali mládež. Považujem to nezodpovedné," hneval sa Šatan.