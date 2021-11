Jágr čelí kritike Kladňana: Čo si tu dovolí, by mu nikde neprešlo

„Má svoju kvalitu. Na druhej strane, so všetkým rešpektom, čo si on v tejto lige dovolí a čo mu prechádza, by mu v žiadnej inej lige neprešlo. Aj dnes, čo sa zase dialo. To je až úsmevné,“ cituje Douderu portál iDnes.cz .

Český portál pripomenul, že Jágr viackrát v zápase fauloval či hákoval bez trestu. Zároveň sa často púšťal do debát s arbitrami.

Doudera však kritiku nechcel viac rozvádzať.

„Nebudem to viac komentovať, nechcem dostať pokutu. Ale videli ste, ako sa zápas vyvíjal, čo tam bolo za sporné situácie. My sme sa tomu museli až smiať, to bolo až trápne,“ skonštatoval.

Dodal však, že jeho kritika nemieri len priamo na Jágra:

„Ja nevravím, že to je jeho chyba. On robí to najlepšie pre Kladno, čo môže. Nedivím sa mu. Chyba je niekde inde, ale nechcem to tu rozoberať a zachádzať do podrobností, aby z toho neboli nejaké problémy.“

VIDEO: Zostrih zápasu Třinec - Kladno