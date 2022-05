Najlepšie roky sú za mnou. Shiffrinová hovorila o najťažšom období života

Dvadsaťsedemročná lyžiarka sedela v nadrozmernom bielom gauči a zastrčila si nohy pod seba. Snažila sa rozpomenúť, ako sa cítila v ten februárový deň, keď zdvihla hlavu z kolien a uvedomila si, že celý svet sleduje jej pokus o zmiznutie zo zjazdovky.

V hlave jej znela pieseň z filmu Frozen II

Američanka odchádzala do Číny ako víťazka slalomu v Schladmingu, kde zdolala slovenskú reprezentantku Petru Vlhovú a s veľkými očakávaniami. Hovorilo sa, že by mala útočiť na tri individuálne zlaté medaily, čo sa ešte žiadnej americkej lyžiarke nepodarilo. Spolu mohla získať až päť medailí.

Pôsobenie pod piatimi kruhmi sa však skončilo pre šesťnásobnú majsterku sveta katastrofou. „Shiffrinová sa definitívne zmenila po tom, ako jej zomrel otec. Na olympiáde sa na ňu vytváral tlak a aj kvalita snehu bola odlišná,“ komentoval lyžiarsky expert Pavel Šťastný.

Sympatická lyžiarka po vypadnutí v slalome nevedela, čo robiť. V hlave jej znela pesnička z filmu Frozen II, v ktorej Anna spieva ‚Just do the next right thing‘. „To bola tá myšlienka. Nie: ‚Čo prinesie ďalší deň?‘ alebo: ‚Čo prinesú ďalšie preteky?‘, ale: ‚Aký ďalší krok musím urobiť?“

V posledných rokoch zažila niekoľko situácií, z ktorých sa potrebovala odraziť a nájsť v sebe silu pokračovať. V Pekingu opäť spadla na dno, ktoré prežívala aj na ZOH v Pjončangu, pri strate otca, izolácii a zranení chrbta.

Stroj, ktorý vyšiel s kožou na trh