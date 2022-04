Koniec kariéry? Chcem si vybojovať miesto v reprezentačnom tíme, vraví Martikán

Je to veľká česť. Som rád, že nás ocenili. Nie sme prví ani poslední. Na Slovensku máme veľa svetových športovcov. Bude to pokračovať. Verím, že aj tieto ocenenia budú inšpiráciou pre deti, aby aj oni športovali a nielen kvôli zdraviu.

Z osobností, ktoré dnes ocenili, všetci už svoju športovú kariéru ukončili. Patríte už aj vy do tej kategórie?

Ešte by som nerád, ale už sa to blíži. Chcel by som si radosť zo športovania predĺžiť najviac, ako to bude možné.

V podcaste pre Medzinárodnú kanoistickú federáciu ste prezradili, že sa pripravujete na sezónu. Je to tak?

Dá sa povedať, že príprava je podobná tým, aké som absolvoval doteraz za 35 rokov. Nesnažím sa poľaviť v príprave. Rád by som, aby kariéra pokračovala. Treba urobiť všetko v príprave, ktorá nie je taká viditeľná.

Z čoho čerpáte motiváciu a chuť stále súperiť na vrcholovej úrovni po vyše 27 rokoch?