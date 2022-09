Svrček je jeden z vlkov. Každý sa obetuje pre druhého, vraví talentovaný cyklista

BRATISLAVA. „Je to pre mňa splnený sen. Odmalička som sníval o tom, že raz budem jazdiť v takomto silnom tíme, ako je Quick-Step a teraz urobím všetko pre to, aby som sa v ňom udržal. Je jedno, akú mám pozíciu. Ak bude treba, budem aj celý deň voziť chalanom fľaše s vodou a pomáhať im. Teraz mi to stačí,“ hovorí Martin Svrček.

Devätnásťročný talent je jediný Slovák, ktorý momentálne jazdí v tíme WorldTour.

Mladík je zrejme najväčšou nádejou slovenskej cyklistiky do budúcnosti. V minulej sezóne ešte ako junior vybojoval 15 víťazstiev. Väčšinu z nich na pretekoch v Taliansku, kde bola silná konkurencia.