Real odmietol, Barcelonu nie. Tréner mi nedôveroval, spomína Straňovský

Dvakrát ho vyhlásili za najlepšieho hádzanára Slovenska, získal majstrovský titul v troch krajinách, hral aj vo finále Ligy majstrov. Hosťom podcastu Vykroč portálu Sportnet.sk bol MARTIN STRAŇOVSKÝ.

V podcaste s Martinom Straňovským sa dozviete aj: Prečo sa multišportový talent upísal hádzanej a nie basketbalu, ktorý ho v mladosti bavil najviac?

Ako sa mu vyrastalo popri staršom bratovi Tomášovi, s ktorým sa stretli v slovenskej reprezentácii a proti sebe si zahrali v slávnej Lige majstrov?

Čo obdivoval na najväčších hviezdach hádzanárskej Barcelony Karabatičovi a Lazarovovi keď bol ich spoluhráčom?

Prečo nefiguruje v záverečnej nominácii na ME 2022 v hádzanej a pociťuje krivdu?

Prečo hádzanárske krídla, ktoré strieľajú veľa gólov, zarábajú menej ako spojky či brankári?

Ako sa darí Hádzanárskemu kempu bratov Straňovských v Nových Zámkoch?

Prečo sa popri hádzanej venuje výrobe a predaju mäsiarskych produktov?

Počas svojho pôsobenia v zahraničí si postupne obliekal dresy španielskych klubov Ademar Leon a FC Barcelona Handbol, nemeckého HC Erlangen a maďarského Pick Szeged. „Barcelona je najlepší klub na svete, strávil som v ňom dva roky, bolo to najkrajšie a zároveň najhoršie obdobie.“ To si povedal o pôsobení v klube, ktorého mottom je: „Més que un club – Viac ako klub.“ Považuješ pôsobenie v FC Barcelona za dobrý krok a odporúčaš ho aj iným talentovaným hádzanárom?

V Ademare Leon som strávil sedem rokov, ale už po troch som mal ponuku na prestup do klubu BM Cuidad Real, ktorý tri krát vyhral Ligu majstrov a v danom čase bol lepším klubom ako Barcelona. Odmietol som, myslel som si, že ešte nie som dostatočne zrelý na top klub sveta. Mal som aj nejaké ponuky z nemeckej Bundesligy, a keď som mal 27 rokov, ozvala sa Barcelona. Ademar Leon bol vtedy vo veľmi zlej finančnej situácii, takmer dva roky mi výplaty chodili veľmi nepravidelne. Napriek tomu mi za predĺženie zmluvy ponúkali veľké peniaze. Pýtal som sa však, či a kedy tie peniaze vôbec uvidím? Aj preto som sa rozhodol ísť do finančne stabilného klubu. A nakoniec, čo si budeme hovoriť, keď vás zavolá Barcelona, to sa jednoducho odmietnuť nedá, v klubovom svete hádzanej to znamená asi najviac. Tréner mi však z nejakého dôvodu nedôveroval, hrával som oveľa menej, ako som si predstavoval. Prichádzal som s presvedčením, že odohrám väčšinu zápasov, tak ako v Leone, kde som pravidelne nastupoval v španielskej lige, aj v európskych pohároch. Hráči v Barcelone však v zápase dostávali priestor na 15-20 minút. Takýto obmedzený pobyt na hracej ploche niekedy pôsobí stresujúco, hráč si uvedomuje že počas tohto času musí využiť ponúkajúce sa šance na skórovanie, lebo ak sa to nepodarí, na opravu už veľa času nemá. Nedôvera trénera a nízka zápasová minutáž spôsobili, že som inicioval rozhovor o ukončení mojej zmluvy, s následným odchodom do Nemecka.

Už 13. januára 2022 sa začnú v Bratislave, Košiciach, Budapešti, Debrecíne a Szegede Majstrovstvá Európy 2022 v hádzanej mužov, ktoré organizujeme spolu s Maďarskom. Na ME sme doteraz štartovali trikrát, ale naposledy v roku 2012 v Srbsku, kde sme obsadili posledné 16. miesto. Svoj najväčší reprezentačný úspech, 10. miesto, získalo Slovensko na MS 2009 v Chorvátsku. Čo viedlo k tomuto úspechu? V chorvátskom Osijeku sa nám podarilo vyhrať úvodné dva zápasy (s Argentínou 27:25, s Austráliou 47:12) a to nás naštartovalo. Dostali sme sa do eufórie a potvrdili sme si, že vieme vyhrávať zápasy proti súperom, ktorí sa kvalifikovali na majstrovstvách sveta. Stúplo nám sebavedomie a už to išlo. Niečo predznamenala aj samotná kvalifikácia na MS, v ktorej sme vyhrali zápasy nad ťažkými súpermi. Mali sme výborné mužstvo, väčšina chlapcov hrala v zahraničí, boli sme dlho spolu a išlo nám to. Silu nášho tímu vtedajšej éry demonštruje aj víťazstvo nad úradujúcim majstrom sveta Francúzskom, ktoré sme v roku 2011 v prípravnom zápase v Limoges zdolali 30:28.

Martin Straňovský počas nahrávania podcastu Vykroč. (Autor: VYKROČ)

V základnej skupine ME 2022 v Košiciach sa slovenskí hádzanári postupne stretnú s Nórskom, Litvou a Ruskom, pričom do ďalšej fázy postúpia dve najlepšie mužstvá. Doterajšie výsledky v príprave nám veľa optimizmu do žíl nevliali. Ako vnímaš naše šance? Pravda je, že v prípravných zápasoch sme nedosiahli oslňujúce výsledky, ale treba si uvedomiť, že sme nastúpili proti veľmi silným súperom z Maďarska, Španielska, či Srbska. Prípravné zápasy sme výsledkovo nezvládli, ale to najdôležitejšie nás ešte len čaká. Ak chceme pomýšľať na postup zo skupiny, musíme zdolať Litvu a Rusko, proti ktorým by sme mali mať najväčšie šance. Ruský tím je zložený z mladých šikovných hráčov, jednoduché to s nimi nebude. Proti Litve sme hrali pred dvoma rokmi kvalifikáciu v Luxembursku, trénerom bol už Peter Kukučka, súčasťou výberu som bol aj ja, nešťastne sme vtedy o gól prehrali. Na majstrovstvá Európy sa teším, už to že ich po prvýkrát organizujeme doma na Slovensku je obrovským úspechom vedenia našej hádzanej. Sledovať budem každý náš zápas a chlapcom želám, nech si to užijú a potešia našich priaznivcov postupom zo základnej skupiny.

